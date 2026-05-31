5月31日に投票が行われた新潟県知事選挙。現職の花角英世氏と新人の土田竜吾氏、安中聡氏の3人が立候補し、選挙戦が展開されました。 投票は午後8時に締め切られ、出口調査の結果や取材による情勢分析を加味した結果、NSTは花角英世氏が3期目の当選を確実にしたと判断しました。 選挙戦では、2期8年の花角県政の評価や柏崎刈羽原発の再稼働を判断したプロセスなどが争点となっていました。