【その他の画像・動画等を元記事で観る】Lucky Kilimanjaroが、現在テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『LIAR GAME(ライアーゲーム)』のEDテーマ楽曲「朝日」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は、夜の孤独や不安に寄り添いながら、やがて訪れる朝日に向けて自らの足で躍り出す勇気を与えられるような楽曲。静寂から徐々に熱を帯び、感情を解放していくようなドラマチックなシンセサウンドが特徴的なミディアムナンバーとな