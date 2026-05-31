【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・シンガーソングライターの仲村宗悟が7月8日にリリースする9枚目のシングル「ハンドメイド」のアートワークならびにINDEXが公開された。表題曲「ハンドメイド」が2026年7月より放送開始のTVアニメ『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！』エンディング主題歌に決定している本シングル。ジャケットは、楽曲タイトルからイメージを膨らませ、大きなキャンバスに実