【その他の画像・動画等を元記事で観る】シリーズ累計250万部を突破した人気作品『領民0人スタートの辺境領主様』TVアニメのEDテーマに、花耶（かや）が歌う、「星降る夜の約束」が決定した。「星降る夜の約束」は、花耶自身が作詞を担当。人生の中で迷いや葛藤を抱えながらも、その先にある希望や夢を信じることで、“必ず前を向いて進んでいける”という想いが込められた、温かくポジティブな楽曲となっている。＜花耶 コメント