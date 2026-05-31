◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本―アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を戦う。＊＊＊＊前半２４分、今回のＷ杯で採用される「ハイドレーションブレイク」が行われた。３分間で選手は給水しながら、名波浩コーチが選手に手振りを交えて指示する様子を見せた。森保一監督も選手の輪の中で声をかけてい