◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本ーアイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は、開幕前の国内最後の一戦となる壮行試合でアイスランド代表と対戦した。左足首の負傷から３か月半ぶりに復帰した主将ＭＦ遠藤航（リバプール）はボランチでスタメン出場した。ＭＦ田中碧とのダブルボランチで先発。昨年１１月の親善試合・ボリビア戦（国立）以来のピッチに立った。前半１４分に