俳優の伊勢谷友介が、爽やかな最新ショットを披露した。３１日までに自身のインスタグラムを更新。「５／２９は誕生日でした。」と、５０歳の誕生日を迎えたことを報告。「食事のつもりで着込んでみた、ディーゼルさんに頂いた、ダブルのタキシードのスリーピースセットアップ。生地の光沢感と染めが独特の深みを持たせている。タキシードスタイルにあえて、都会的なサンダルを合わせてみた。僕の大好きなブランド、＃ｄｅｌｕ