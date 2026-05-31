ただの風邪だと思っていたらポリープだった。そして、ポリープだと思っていたら…鼻腔ガンだった!?予想外の検査結果に呆然。ママって、家族の体調は気遣うのに自分の体調は後回しにしがちですよね。心が追いつかないですが、まずは夫に報告することに…！>>【まんが】鼻腔ガンになった話(ウーマンエキサイト編集部)