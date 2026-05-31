◇交流戦オリックス7―5中日（2026年5月31日京セラD大阪）オリックスの岸田監督は中日戦の試合後、右ふくらはぎ打撲のため出場選手登録を抹消している太田について言及。「かなりの回復を見ましたし、ある程度プレーできる状態にはあると思います」と2日の巨人戦（東京ドーム）から1軍復帰させることを示唆した。29日から1軍の試合前練習に合流。打撃練習を行うとともに、31日は内野のノックを受けるなど調整ペースを