■全国の6月1日の天気沖縄・奄美は、台風6号が強い勢力で接近し、雨や風が強まって大荒れとなるでしょう。不要不急の外出は控えるようにしてください。また、台風の北上に伴って西日本には前線が近づき、九州から中国四国で、しだいに雨が降り出すでしょう。東日本と北日本は、高気圧に覆われ、晴れる所が多い見込みです。朝の気温は、西・東日本で20℃前後の所が多いでしょう。日中は広く30℃前後まで上がり、札幌や青森でも、こ