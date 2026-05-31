3人組ダンスボーカルユニット「Lead」の古屋敬多（37）が31日にユニットとしての活動を終了、所属事務所であるライジングプロダクションを退所すると同日、オフィシャルXアカウントで発表した。発表では「この度、古屋敬多は2026年5月31日をもちましてLeadとしての活動を終了し、併せて所属事務所であるライジングプロダクションとの契約を終了することになりました」と報告している。古屋は、心身の不調kなどから昨年9』月から活