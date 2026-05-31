5月31日に投開票された新潟県知事選挙で、現職の花角英世氏(68)が当選確実となりました。花角氏は2018年に初当選。県財政の立て直しや新型コロナウイルス禍の対応に迫られた2期目までの8年間を「守り」と振り返り、次の任期では経済成長に力点を置く「攻め」に転換したいと訴えました。花角氏は2025年12月、柏崎刈羽原発の再稼働を容認。選挙戦では「不安や期待、多くの県民の声を聞いたうえで、区切りをつけることができた」とし