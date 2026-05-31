”飛行機雲”が、にじのように輝く「彩雲」の様子を撮影した映像が投稿されました。この映像は今月23日の午後6時半ごろ、秋田市横森から撮影されました。上空を飛ぶ飛行機からのびる航跡雲、いわゆる飛行機雲が、赤や青、緑、黄色など、さまざまな色に変化しているように見えます。撮影者は「夕方に西の空、太陽の近くを飛ぶ飛行機を望遠鏡で撮影したら飛行機雲がにじ色に輝いていました」とコメントしています。日本気象協会によ