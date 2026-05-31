STU48が、14thシングルを9月16日にリリースする。 （関連：【画像あり】STU48、14thシングル表題曲の選抜メンバーを発表した9周年コンサートの模様） 本情報は、5月30日に東京 Kanadevia Hallで行われた9周年コンサート『STU48 9th Anniversary Concert THE STU SHOW ～Sailing～』にて発表されたもの。同公演では表題曲の選抜メンバーが発表され、茺田響（3期生）、森末妃