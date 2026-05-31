国会報告です。今回は自民党の参議院議員 小林孝一郎さんです。＊5月30日（土）RSKイブニングニュースで放送 【写真を見る】【国会報告】小林 孝一郎氏（参・自民）「救急医療の体制整備周産期医療のネットワーク作りなど議論を深める」【岡山】 （甲野良輔 アナウンサー）――中東情勢の影響が続く中、政府は今年7月から9月の電気・ガス料金への補助を行うことを決めました。この対応については