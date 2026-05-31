任期満了に伴う新潟県知事選挙は5月31日に投票が行われ、現職の花角英世さんが3回目の当選を決めました。 開票作業はまだ続いていますが、UXは独自の出口調査に基づいて、花角さんを当選と判断しました。 花角さんは佐渡市出身の68歳。今回は自民党のほか、公明党・日本維新の会・国民民主党の県組織の支持を得て選挙戦を戦いました。 新潟県知事選挙は、現職の花角英世さんが3回目の当選を決めました。