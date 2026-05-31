フランスメディアのRFIは29日、ブルームバーグの記事を引用して、中国当局が、中国人の海外における資産運用について課税を行うなどの「強力規制」を進めていると紹介する記事を発表した。中国本土（大陸部）に住む中国人が海外で証券を直接売買することは、認められた少数の方法を除いて違法だったが、これまで政府は各種の抜け穴を「見て見ぬふりをする」状態だったので、多くの人は政策として黙認されていると考えていた。大き