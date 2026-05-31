2年前の現役アイドル時代に、一度だけグラビア出演経験があるという彼女。「アイドルは自分のなかではひと区切りついたと思っているので、次の段階として演技の道をメインに追求していきたいです。憧れの仕事だったので。でも、グラビアもやりたいし、タレントとしてバラエティ番組にも出てみたいという気持ちもあって。欲張りですよね。ドッキリ番組が好きなので、『（芸能人が本気で考えた！）ドッキリGP』（フジテレビ系）に