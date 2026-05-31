新潟県知事選は３１日、投票が行われ、現職の花角英世氏（６８）（無所属＝自民・国民支持）の３選が確実な情勢となった。花角氏は、日本維新の会や公明党の県組織からも支援を受けて組織戦を展開。県の財政再建や東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働など２期８年の実績を強調した。立憲民主党県連が支援した前県議の土田竜吾氏（３８）（無所属＝社民支持）ら新人２人を破った。同原発を巡り、土田氏は、花角氏が再稼働を