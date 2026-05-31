街頭演説する花角英世氏＝14日午前、新潟市任期満了に伴う新潟県知事選は5月31日投開票の結果、無所属現職花角英世氏（68）＝自民支持＝が、ともに無所属の新人で、元県議土田竜吾氏（38）と元同県五泉市議安中聡氏（48）を破り、3選を確実にした。花角氏は財政改革や豪雪対応など2期8年の実績を強調し、人口減少対策や経済活性化に取り組むと訴えた。東京電力柏崎刈羽原発の再稼働後初の知事選で、同原発については、事故発生