初めてのグラビア撮影を終えた、レースクイーンの愛染のえる。「やっぱり最初は緊張してしまいました。でも撮影が進んでいくうちに、徐々に楽しくなってきて。後半は自然と笑顔になっている自分がいました。笑顔はもちろん、クールでセクシーな表情も観てほしいです。体のパーツで注目してほしいのは、おへそ。へそフェチのファンの方からは『ちょっと “でべそ” なのがいい』と言われます。指摘されるまで気づかなくて少し恥ず