サッカー北中米Ｗ杯（６月１１日に開幕）に向けた日本代表の壮行試合・アイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）で、期間限定で招集されたＤＦ吉田麻也（ＬＡギャラクシー）の男泣きにファンが続々反応だ。吉田は期間限定で日本代表に招集。この日は森保一監督が「前半の１０分くらいプレーしてもらってから彼を送り出したい」と明かすように、先発メンバーに名を連ねた。キャプテンマークを巻く吉田は、試合前の国歌斉唱の際に吉田の