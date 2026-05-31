ゴーイントゥスカイは後方から追い上げ4着競馬の祭典、G1日本ダービーが5月31日に東京芝2400メートルで行われ、1番人気ロブチェン（牡3、杉山晴）が制し、皐月賞に続いてクラシック2冠を達成した。武豊が騎乗したゴーイントゥスカイ（牡3、上原佑）は4着。スタート直前、鞍上からパートナーへの声かけが話題となっている。史上最多のダービー7勝目を目指した武豊は、ゴーイントゥスカイとのコンビで4着だった。スタートでや