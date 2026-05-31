サッカーW杯壮行試合サッカー日本代表は5月31日、国立競技場で北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦した。カタールW杯以来の代表復帰となったDF吉田麻也がキャプテンマークを巻いて先発。事前の予定通り、前半10分過ぎで退く際には両チームの花道が作られピッチを後にした。森保一監督は前日会見で、吉田のスタメン出場と出場時間を限定しての起用を明言。前半14分で交代となった際には場内か