見つけたら即カゴに入れたくなるようなグッズが【ダイソー】では続々登場。今回はそのなかから、収納や持ち運びに役立つ「便利グッズ」をご紹介します。「これ欲しかった！」と思えるアイテムが見つかるかも。 アイデア次第で使い方いろいろ 【ダイソー】「らくらくアームバンド」\110（税込） @ftn_picsレポーターともさんによると「品薄状態でした」というアームバンド。洗い物