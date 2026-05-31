共働き家庭が増え、性別に関係なく夫婦ともに働くことが当たり前になりつつあります。その一方で、妊娠中の女性には出産に向けて心身を整えるため、労働基準法で定められた「産休制度」が設けられています。しかし、筆者の知人は、その産休を“長い休み”のように考えている夫に悩まされているそうです。 産休はのんびり休暇？