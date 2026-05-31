大ぶりでカラフルな「大胆柄」は夏ルックの味方です。薄着になっても、ビッグモチーフは装いにパワーやあでやかさを添えてくれます。フィンランドのデザインハウス「Marimekko（マリメッコ）」は大胆柄をあしらったウエアで有名。2026年春夏コレクションでも遊び心にあふれたアイテムを提案しています。大胆柄を上手に着こなすコツを、「マリメッコ」の新作から押さえていきましょう。 デニムパンツに華やぎブラウス