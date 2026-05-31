ふれあいが足りないと感じている猫のサイン3つ 飼い主さんとのふれあいが足りないと、猫はストレスを抱えてしまうことがあります。ふれあい不足のときは、猫に次のようなサインが見られます。 1.過剰なグルーミング 猫は頻繁に毛繕いをするものです。しかし、過剰に毛繕いをしている場合は、注意が必要になります。飼い主さんとのふれあいが足りないことが過剰な毛繕いにつながることがあるからです。