元巨人監督の原辰徳さんが総監督を務める「サンリオベースボールアカデミーｉｎ横浜」が３１日、横浜スタジアムで行われた。“ＰｌａｙＳｍｉｌｅ〜野球で未来に笑顔を〜”をテーマに昨年スタートした野球教室イベント。今年初開催となったこの日は神奈川県内の小学生軟式３３チームから３３９人が参加し、元気にボールを追いかけた。講師は原さんのほか、元巨人監督・高橋由伸さん、元巨人・斎藤雅樹さん、元西武監督・松井