女優・川島海荷（３２）が２７日、自身のＳＮＳを更新。「ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と繊細で美しい刺繍が施された純白のウエディングドレス姿の写真を添えて報告した。川島は２０２４年１２月に、競泳男子でリオ、東京五輪日本代表の中村克（３２）と結婚している。３０日付では「お色直しは、大好きなディズニー映画をイメージして」と「美女と野獣」のヒロイン、ベルをイメージした黄色いドレス姿をアップ。８パ