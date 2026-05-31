米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーが、流暢なイタリア語を披露。自身のルーツについての感慨深い投稿も、ファンは「なぜ彼女がブッキングされていない？」と複雑なリアクションを寄せていた。【映像】日本人美女、流暢なイタリア語と“お茶目な”リアクションWWEイタリア公式Xが30日、日本人スーパースターのジュリアが出演する動画を投稿。日本時間6月1日深夜に開催されるプレミアムライブイベント（PLE）「クラッ