ダンスボーカルユニット「Lead」は31日に公式サイトを更新。メンバーの古屋敬多（37）が同日をもってLeadとしての活動を終了し、所属事務所「ライジングプロダクション」との契約も終了すると発表した。古屋は昨年9月に心身の不調で当面の間活動を休止すると発表していたが、この日、公式サイトで「この度、古屋敬多は2026年5月31日をもちましてLeadとしての活動を終了し、併せて所属事務所であるライジングプロダクションとの契