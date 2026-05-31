【シンガポール＝山口真史】小泉防衛相は３１日、シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説し、中国を念頭に、日本の防衛力強化を「新型軍国主義」とする主張について「事実ではない」と反論した。防衛力強化に関する透明性確保や、防衛装備移転を通じた同志国との連携強化に取り組む考えも強調した。小泉氏は、中国への名指しを避けつつ、「核兵器と戦略爆撃機を大量に保有する国が、そのいずれも持たない日本を『新型