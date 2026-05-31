【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ3／5月31日）【映像】リアタイヤ浮く乾坤一擲の瞬間（実際の様子）31日、WRC第7戦の最終日デイ3が愛知県で行われ、トヨタのエルフィン・エバンスが優勝した。日本人期待の勝田貴元は総合4位でフィニッシュし、最終ステージではここ一番の速さを見せて2位のタイムを記録している。前日のデイ2が終了した時点で、勝田と首位エバンスとの差は1分11秒3と大きく、デイ3オープ