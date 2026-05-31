３０日のＡＢＣ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」では、女優志田未来（３３）が金沢を探訪する旅が放送された。元天才子役で近年はドラマでむつかしい役柄を演じるなど演技力に定評があるが、「旅サラダ」では飾らない明るい表情で街を探索した。２０１８年に一般男性と結婚。デニムやピンクチェックのゆったりズボンなど旅コーデにも注目が集まった。ドラマと違った表情がネットでも話題となり」「待って、、志田未