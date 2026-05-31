まだ日が昇ったばかりの早朝、何やら視線を感じて…。絶対に無視できるわけがない…！？ジャックラッセルテリアさんの行動が話題になっているのです。 愛犬あるあるともいえる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で50万回を超えて表示されており、1.5万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：早朝5時、ドアの向こうから視線を感じて起き上がると…絶対に無視できない『無言の圧』】 早朝5時、視線を感じて起