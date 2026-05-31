プレミアリーグのリヴァプールがアルネ・スロット監督の辞任を発表した。24-25シーズンにユルゲン・クロップの後任としてリヴァプールに加入し、初年度からプレミアリーグを制覇。マンチェスター・シティのリーグ5連覇を阻止した。しかし、今季は低調なパフォーマンスに終始し、リーグでは5位フィニッシュ。CL出場権は獲得したものの、夏の大型補強を考えると、優勝争いを予想するメディアも多かった。後任にはボーンマスを退団す