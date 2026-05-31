昨季チームにスクデットをもたらしたアントニオ・コンテ監督の退任を発表したナポリ。これまで指揮したクラブも2年から3年でチームを離れており、ナポリでも同様の結末を迎えることになった。コンテの後任候補にはミランを解任されたばかりのマッシミリアーノ・アッレグリの名前が挙がっている。コンテの退任理由について、選手との不和が原因だと報じられており、ベルギー代表のケビン・デ・ブライネは『Nieuwsblad』にて、自身の