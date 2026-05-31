ブンデスリーガのバイエルンがFWの獲得を検討しているようだ。『Merkur.de』によると、ターゲットはプレミアリーグのボーンマスに所属するイーライ・ジュニア・クルピ。バイエルンは今季の公式戦51試合で26ゴール23アシストを記録したルイス・ディアスのバックアッパーを探している。理想は同リーグのライプツィヒでプレイするヤン・ディオマンデだが、ライプツィヒはコートジボワール代表FWの残留を希望しており、もし移籍となっ