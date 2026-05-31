今シーズンのBリーグ王者となった長崎ヴェルカの優勝記念セレモニーとパレードが5月31日行われました。 県庁前の広場で開かれた長崎ヴェルカの優勝記念セレモニー。 選手やスタッフが多くのファンに感謝の思いを伝えました。 （松本健児リオン選手） 「日本一になった。本当に皆さんのおかげで優勝できたのでうれしい」 パレードが行われた浜町アーケードでは、ファン