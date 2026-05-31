◆東京六大学野球春季リーグ戦第８週第２日▽早大５ｘ―４慶大（３１日・神宮）東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶２回戦は、早大が１点ビハインドの９回に逆転サヨナラ勝ち。勝てば勝ち点５の完全優勝となる慶大のＶを阻止した。３０日の初戦に「１番・左翼」でリーグ戦デビューを果たし、初本塁打となる初回先頭打者アーチを放った早大・霜（しも）結太（２年＝マクレーン）は、２試合連続の左越えソロをマーク。２点を