チェルシーがチャンピオンズリーグ（CL）決勝で初優勝を逃したライバルクラブのアーセナルを煽った。今シーズンのプレミアリーグを22年ぶりに制したアーセナルは、30日に行われたCL決勝でシーズン2冠とともに欧州初制覇を目指してパリ・サンジェルマン（PSG）と対戦。カイ・ハヴァーツのゴールによって前半序盤に先制したが、後半半ばにPKによるゴールで追いつかれた。その後、90分、120分の戦いで決着が付かず、PK戦に3−4