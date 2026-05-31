フランクフルトは30日、アドルフ・ヒュッター氏の新指揮官就任を発表した。契約期間は2026年7月1日から2029年6月30日までとなる。今シーズンのフランクフルトはディノ・トップメラー体制でスタートを切ったものの、失点数の多さが目立ち勝ち点を取りこぼすと、今年1月に同監督を解任。その後、アルベルト・リエラ前監督が引き継いだが、ブンデスリーガ8位に終わり、来季の欧州大会出場権を逃す結果に。一部主力選手との確執も