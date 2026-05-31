◇サッカーキリンチャレンジカップ2026日本−アイスランド〈31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて、31日アイスランドと親善試合を開催。試合前の国歌斉唱ではこの試合のみ限定での追加招集となった吉田麻也選手（LAギャラクシー/アメリカ）が、感極まったように目を赤くし、涙を浮かべる様子がありました。吉田選手はこの試合スタメン出場。日の丸を背負いピッチに立つのは、202