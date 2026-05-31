5月31日、東京競馬場で行われた8R・青嵐賞（4歳上2勝クラス・芝2400m）は、川田将雅騎乗の4番人気、サトノパトリオット（せん4・美浦・木村哲也）が勝利した。ハナ差の2着にアバンデル（牡5・美浦・金成貴史）、3着に2番人気のジオセントリック（牡5・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは2:24.1（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、アロンズロッド（牡4・美浦・宮田敬介）は、4着敗退。【レース動画】サトノパトリオットがハ