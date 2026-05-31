5月31日、東京競馬場で行われた6R・4歳上1勝クラス（芝1800m）は、D.レーン騎乗の1番人気、セイロンジェムズ（牡5・美浦・鈴木慎太郎）が勝利した。1/2馬身差の2着にゴーゴータカシ（せん4・美浦・武井亮）、3着に2番人気のシェーンシュティア（牝4・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは1:45.1（良）。【レース動画】良血セイロンジェムズが突き抜ける…東京6R1番人気に応えるD.レーン騎乗の1番人気、セイロンジェムズが人気に