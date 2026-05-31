5月31日、東京競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、吉田豊騎乗の1番人気、トヨサカエ（牡3・美浦・高橋文雅）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にスーパーガール（牝3・美浦・伊藤圭三）、3着にゴーゴーパンチ（牡3・美浦・天間昭一）が入った。勝ちタイムは1:24.5（良）。2番人気で川田将雅騎乗、ムテキシャチョウ（牡3・栗東・森秀行）は、8着敗退。【東京2R】初ダート、グランマエストロは6着…母はグランアレグリ