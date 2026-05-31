ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は３１日、優勝戦が行われた。３号艇の上野真之介（３８＝佐賀）は４着。ピット離れ劣勢で４コースカドからの発進となった。「離れからね…。ズッたわけではないと思うんだけど…」と首をかしげた。今大会は新燃料のＥ３０ガソリン。仕上がりについても「足は悪くなかったとは思う。でも、自分が求めている出足はこなかったですね。今節は一節間、ペラが分か