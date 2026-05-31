C.ルメール騎乗の1番人気、グランマエストロがデビューから7戦目で初ダートに挑戦。芝レースでは惜敗が続いていた中で、矛先を変えて初勝利を狙ったが不発に終わった。道中は中団馬群から先行勢を射程圏に入れた中で直線に向いたが、手応え通りの伸びは見せられずに入線。最後までジリジリとした脚にとどまった。勝利したのは2番人気のトワイライトビュー。【画像】勝利したトワイライトビュー…東京2Rレース結果詳細は下記の