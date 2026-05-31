メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市の夏の風物詩「郡上おどり」を楽しむイベントが名古屋で開かれました。 名古屋・栄のヒサヤオオドオリパークで行われた「郡上ODORI 2026」は、郡上おどりを家族で楽しんでもらおうと、昼間から開催されました。 郡上おどり保存会が本場のおはやしを演奏すると、約800人の“おどり助平”たちが名古屋の街に下駄の音を響かせていました。 （参加者）「テレビ塔を見な